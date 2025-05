La revolución de la Inteligencia Artificial en las pymes mexicanas

La Inteligencia Artificial (IA) está transformando múltiples sectores económicos en México, y aunque suele relacionarse con grandes empresas o centros de datos, su presencia en las pequeñas y medianas empresas (pymes) ya es una realidad, incluso sin que muchas de ellas lo adviertan.

Así lo explicó Hiram Monroy, vocero de Advanced Micro Devices (AMD), durante una reciente charla sobre el impacto de la IA en los negocios.

Según Monroy, aplicaciones comunes como procesadores de texto o lectores de archivos PDF ya integran algoritmos de IA, lo que permite que muchas pymes estén utilizando esta tecnología sin saberlo.

"Tal vez sin saberlo, hoy día ya están utilizando Inteligencia Artificial gracias a que estos fabricantes de software están embebiendo en su funcionalidad los algoritmos para dar mayores capacidades", señaló.

INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS

El vocero explicó que la adopción de IA entre las pymes ha sido impulsada por la integración de estas tecnologías en aplicaciones de uso cotidiano, como Microsoft Word o Adobe Acrobat, donde ya se ofrecen funciones como la redacción automática o el resumen de documentos. Esto representa un paso natural para las empresas con poca infraestructura tecnológica.

En el caso específico de Jalisco, que cuenta con fuerte presencia de empresas familiares y de menor tamaño, Monroy destacó que también se está observando una adopción creciente de Inteligencia Artificial.

"Empresas de menor tamaño también están abordando y adoptando la Inteligencia Artificial para efectos de estos propósitos de creación de valor", dijo.

Aun así, Monroy identificó obstáculos importantes que frenan una implementación más robusta, entre ellos se encuentran el desconocimiento sobre cómo funciona la tecnología, la falta de capacitación, los riesgos de seguridad en la nube y el alto costo del cómputo requerido para ejecutar modelos de IA.

AMD ha realizado estudios globales sobre la adopción de IA. Uno reciente mostró que el 95 por ciento de las empresas encuestadas ya la utilizan, sobre todo en funciones como la creación de contenido y análisis predictivo.

Sin embargo, estos avances se siguen concentrando mayormente en la nube, lo que deja sin resolver preocupaciones como la protección de información sensible.

NPU

Para superar algunas de estas limitaciones, AMD ha desarrollado Procesadores con Unidades de Procesamiento Neuronal (NPU), capaces de ejecutar aplicaciones de IA directamente desde el equipo de cómputo.

Esto reduce el consumo de energía y mejora el rendimiento sin necesidad de enviar datos a servidores externos, lo que también mejora la seguridad.

"La NPU, que es la unidad de procesamiento neuronal que no es otra cosa más que un componente dentro del procesador que es la que ejecuta los aplicativos de Inteligencia Artificial, sin esta NPU, los equipos de cómputo, las piezas se vuelven extremadamente ineficientes.", explicó Monroy.

El uso local de IA también comienza a trasladarse a dispositivos como cámaras y sensores en líneas de producción, lo que permite respuestas más rápidas en contextos como manufactura o seguridad. En ese sentido, Monroy subrayó que la IA está empezando a trasladarse "al borde", es decir, al punto donde ocurren los procesos.

No obstante, para que más pymes puedan adoptar estas herramientas de forma intencionada, será necesario fomentar la educación digital.

"Una PYME que podría subcontratar a otra PYME que sabe cómo implementar la Inteligencia Artificial, pero si no se da esa oportunidad, si no entiende cuál es el potencial de la Inteligencia Artificial, si no se informa, pues se van a ir rezagando.", advirtió.

Aun con estos retos, la tendencia es clara. Las tecnologías se están democratizando y comenzando a llegar a más sectores, según datos de Endeavor citados por AMD, entre 2018 y 2021, el uso de IA en empresas mexicanas creció casi mil por ciento, aunque partiendo de una base aún pequeña.