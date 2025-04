Alista Defensa espectáculos para feria aeroespacial

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) anunció paseos gratuitos a la población en general en un globo aerostático, vuelos acrobáticos de aviones T-6, saltos desde 8 mil pies de altura de fusileros paracaidistas y hasta la presentación de un dron de fabricación china para el transporte de personas y combate a incendios forestales.

"Todos los días de las 7 a las 9 de la mañana habrá vuelos en globo aerostático para las personas que quieran disfrutar un raid en este tipo de artificios, los cuales los tenemos, porque bueno son prácticamente el inicio de la aviación mundial, así que podemos disfrutar de estos vuelos", expuso en rueda de prensa el General Disraelí Gómez Herrera, director del Comité de la Feria Aeroespacial México (Famex) en su edición 2025.

"Contaremos con 69 aeronaves para demostraciones aéreas y exposiciones estáticas, dentro de las que destacan tres de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, uno de la Fuerza Aérea de Brasil, un avión también del Ejército del Aire Español, y 26 aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana como dos helicópteros Black Hawk, un Cougar, un Casa 295, 19 T-6 y 3 F5, así mismo se realizarán demostraciones del equipo de paracaidistas Black Wings de la Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y por primera vez pondremos observar, ya como un equipo formal del Ejército mexicano, a los Guerreros Águila de nuestra Brigada de Fusileros Paracaidistas", detalló.

De acuerdo al programa en la feria cívico-militar, también está considerada la exhibición de drones y vehículos aéreos no tripulados.

"Respecto a las innovaciones, específicamente hablando de los temas, de los sistemas no tripulados, que son los que han evolucionado a pasos agigantados, vamos a tener la presentación en vuelo de un aeronave de origen chino representada por una empresa mexicana que puede transportar pasajeros y la aeronave es no tripulada", añadió el mando de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM).

"Entonces vamos a poder verla volar, también tenemos algunos sistemas para extinción de incendios urbanos y forestales con drones, o sea con estos sistemas no tripulados que son bastante grandes podemos observarlos, y también de este mismo tipo de vehículos observaremos para temas de vigilancia y que están relacionados con la Defensa y la Seguridad Interior, y también con la Seguridad Pública, todos ellos ya incorporan aspectos de inteligencia artificial, que es algo que vamos a estar escuchando recurrentemente en la Feria, no solo para los aspectos de no tripulados, sino para también la industria del espacio y en general de la de la aviación y la Defensa".

La Famex se llevará a cabo del 23 al 26 de abril y celebra una década desde su organización en 2015 y de paso los 110 años de la creación de la FAM.

"Así es como la Base Aérea Militar 1 se convertirá nuevamente en el epicentro de la innovación de la tecnología y el desarrollo de la industria aeroespacial en México y del mundo, con el apoyo de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, estoy seguro que la Famex seguirá contribuyendo a crear la sinergia que requiere la industria espacial en México y el resto del mundo para seguir desarrollándose de manera sostenible", añadió.

El acto se llevó a cabo en las instalaciones del Escuadrón 101 que alberga helicópteros Cougar.

Parte de esta flota estuvo a cargo del extinto Estado Mayor Presidencial.

Las aeronaves ahora lucen artilladas con ametralladoras Minimi calibre 7,62.

En este tipo de eventos la Defensa aprovecha de las innovaciones aéreas y tecnológicas para fortalecer su flota.

Gómez Herrera indicó que, por ahora, el Ejército está interesado en aeronaves para el transporte de tropas y no necesariamente de combate, en este caso para renovar los F-5 Tiger, que fueron adquiridos desde los años 80.