Reportan fallas en X

Usuarios de la red social X, antes Twitter, reportaron problemas en la plataforma.

Hasta el momento se tienen 593 informes sobre los problemas reportados con X en las últimas 24 horas, según el sitio Downdetector.

Los problemas más reportados son en la aplicación con 55 por ciento, seguido del feed con 25 por ciento y en el sitio web son 19 por ciento.

Las notificaciones de problemáticas es una comparación con el volumen típico de notificaciones por hora del día.

"Downdetector solo notifica una incidencia cuando la cantidad de notificaciones de problemas es significativamente mayor que el volumen típico para esa hora del día", explicó el sitio.