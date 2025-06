Fairphone 6: El celular sustentable que desafía a Google

Fairphone, empresa holandesa, lanzó al mercado europeo el Fairphone 6, una iteración de su "smartphone sustentable", cuya novedad es que el usuario podrá decidir si quiere usar o no a Android, el sistema operativo de Google.

Desde 2015, Fairphone produce este smartphone de nombre homónimo que se vende como "sustentable" porque los materiales que lo componen provienen de lugares "libres de conflicto" y producidos bajo condiciones de trabajo justas durante toda su cadena de producción.

Fairphone respalda esta promesa mediante una serie de certificaciones que validan su compromiso con prácticas éticas y medioambientales, como la calificación platino de EcoVadis, situándola en el 1 por ciento superior de más de 114 mil empresas auditadas en sostenibilidad; certificación B-Corp, que la compromete legalmente a cumplir con altos estándares de desempeño social y ambiental, transparencia y responsabilidad.

Otro apartado para venderse como sustentable es su enfoque en la reparabilidad. Por ello, este celular es desarmable, no completamente, pero la mayoría de sus partes se pueden reemplazar si el usuario lo desea.

En este sentido, Fairphone tiene una puntuación 10/10 en iFixit, comunidad global y empresa referente dedicada a calificar qué tan fácil es desmontar y arreglar un dispositivo; y logró 9.3/10 en el Índice de Reparabilidad Francés, una calificación obligatoria impuesta por el Gobierno de Francia que fuerza a los fabricantes a ser transparentes sobre la facilidad y el costo de la reparación de sus productos directamente en el punto de venta.

Finalmente, su Eco Rating de 74 es otorgado por un consorcio de las principales operadoras de telecomunicaciones europeas, el cual va un paso más allá al evaluar no solo la reparabilidad, sino todo el impacto medioambiental del teléfono, desde los recursos utilizados en su fabricación hasta su reciclabilidad y huella de carbono.

Vamos, no son perfectos, pero cumplen ciertos estándares.

Fairphone 6 en detalle

Fairphone 6 mantiene las características antes mencionadas, pero añade toques modernos que han gustado entre los consumidores, como las luces traseras personalizables, muy al estilo Nothing, y un procesador de rendimiento decente como el Snapdragon 7s Gen 3, cuyo rendimiento es similar a otros chips de la marca integrados en Vivo V30 y Motorola Edge 50 Pro.

El dispositivo incluye una garantía de 5 años y soporte de software por 8 años, la mayor en la industria global. Supera a Samsung que ofrece unos nada desdeñables 6 años de actualizaciones.

Sin embargo, también sorprende para bien en sus especificaciones, que lo colocan entre dispositivos de la gama media alta. Empecemos por su pantalla de 6.31 pulgadas LTPO P-OLED con una frecuencia de actualización de 10-120 Hz.

Además, integra Gorilla Glass 7i, para protección ante caídas accidentales, y certificación IP55 para resistencia al agua.

En el apartado fotográfico, incorpora una cámara principal de 50 MP con sensor Sony Lytia 700C, una cámara ultra gran angular de 13 MP y una cámara frontal de 32 MP.

Internamente, el Fairphone 6 incorpora una memoria RAM de 8 GB y 256 GB de almacenamiento interno, expandible hasta 2 TB mediante micro-SD, un aliciente interesante para el consumidor que debe optar por celulares más costosos para elevar la capacidad de memoria.

Su batería de 4,415 mAh es extraíble y permite una carga rápida del 50 por ciento en 25 minutos, según el fabricante.

Si bien incluye versiones con el sistema operativo es Android 15, con actualizaciones de software garantizadas hasta 2033, hay equipos que se ofertan con el sistema llamado /e/OS, básicamente, una versión de Android aunque, presuntamente, sin Google.

Habrá que ver cómo funciona, pues se podrán utilizar apps compatibles con Android, pero carecerá de los servicios de la compañía. Algo similar a lo que ocurre con Huawei, pero hasta no reseñarlo, solo podemos especular sobre su operación y funcionalidad.

Finalmente, frece conectividad Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, y Dual SIM (nano-SIM + eSIM) con compatibilidad 5G. No hubo mención a alguna plataforma de inteligencia artificial.

Disponibilidad y precios

Fairphone 6 no está disponible en México, al menos con un distribuidor oficial. Es posible conseguirlo en el mercado gris, aunque no es aconsejable porque no hay soporte disponible en el País, así que ante cualquier desperfecto del equipo, no hay forma de validar la garantía.