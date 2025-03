Es común querer compartir pensamientos, eventos y cosas que pasan en redes sociales, pero a veces puedes estar compartiendo más de lo que crees. Mucha de tu información en internet puede llegar a hackers o ciberdelincuentes que harán mal uso de ella, como la suplantación de identidad.

WhatsApp es de las apps de redes sociales más utilizadas y es un nuevo campo que los ciberdelincuentes han encontrado para llevar a cabo sus estrategias de ataque. Es por ello que hay muchos datos que no es para nada recomendable compartir en esta app. Esta es una lista de la información que nunca debes publicar:

¿Cuáles son los datos que nunca debes compartir en WhatsApp?

Correo electrónico: Esto es un dato que normalmente piden sitios web para registrar o para crear cuentas, pero en las manos equivocadas pueden ser usados para mandar spam o para ciberataques.

Ubicación o dirección: Compartir tu ubicación puede ayudar a que te encuentres con tu familia o conocidos, por otra parte, de acuerdo con el Instituto de Ciberseguridad Español, hay personas que con datos así pueden recabar información sobre los lugares que frecuentas o de cuando te encuentres fuera de casa.

Documentos personales: INE, pasaporte, comprobantes de domicilios, tarjetas bancarias, etc., son ejemplo de documentos personales. Cuando se comparte información así de delicada en WhatsApp te expones a ser víctima de suplantación de identidad o a que tus datos se usen de manera fraudulenta.

Compras: La empresa de ciberseguridad ESET no recomienda mostrar compras, menos las costosas, en redes sociales porque tu cuenta puede estar siendo vigilada y te pueden ver como objetivo potencial de atracos o robos.

Información de familiares y amigos: No solamente te expones a ti, si no a tus seres queridos. A través de su información también pueden encontrar la tuya. Además de que no todo el mundo se siente cómodo compartiendo sus datos en redes sociales como WhatsApp.

¿Cómo cambiar la privacidad de lo que comparto en WhatsApp?

Cuando entras a la "Privacidad" de WhatsApp desde los ajustes, puedes escoger entre cuatro opciones "Todos", "Mis contactos", "Mis contactos, excepto..." (donde escoges tú escoges los contactos que quieres excluir) y "Nadie. Esto funciona con diferentes ajustes. ESET recomienda hacer uso de estos ajustes y restringir quién puede ver tus publicaciones.

En el caso de WhatsApp la información que puede ser visible para los demás puede ser tu última conexión, si estás en línea, tu foto de perfil, tu información de contacto, estados o enlaces que compartes o quién puede añadirte a grupos. Si seleccionas la opción de "Todos" muchas personas podrán verla, aunque no sean tus contactos basta con que ellos tengan tu número.

Lo más recomendable es tener todo para tus contactos y hacer un chequeo constante de tu agenda de personas registradas ya que en ocasiones los números que eran de tus conocidos pasan a ser de otras personas, de esta forma desconocidos pueden acceder a tu información personal sin que te des cuenta.

No es necesario publicar todo en línea, redes sociales como WhatsApp, porque no es conveniente para tu seguridad personal que tu vida y datos estén expuestos para todas las personas que puedan encontrarte. Ten cuidado con lo que compartes y ajusta tu privacidad para no poner tu información en manos de personas con malas intenciones.