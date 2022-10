Ilegal obligarte a encender tu cámara web mientras trabajas

Contratado por la firma de telemercadeo de Florida Chetu, el empleado fue despedido por negarse a ser monitoreado "durante nueve horas al día" por un programa que transmitía su cámara web y compartía sus pantallas.

"Esto es una invasión de mi privacidad y me hace sentir realmente incómodo. Esa es la razón por la que mi cámara no está encendida", dijo en los documentos judiciales. (Chetu no se presentó a la audiencia en la corte).

"El seguimiento a través de la cámara durante ocho horas al día es desproporcionado y no está permitido en los Países Bajos", afirmó el veredicto, y agregó que también se violó el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos.

El tribunal determinó que Chetu despidió al empleado injustamente y debe pagar una multa de 50 mil dólares junto con los salarios atrasados del trabajador, los costos judiciales y los días de vacaciones no utilizados. También se requirió eliminar una cláusula de no competencia.