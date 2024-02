Cómo mandar mensajes invisibles en WhatsApp

CIUDAD DE MÉXICO

Este divertido truco forma parte del "modo fantasma", en el que los usuarios desactivan su última conexión, las confirmaciones de lectura y hasta la foto de perfil. Ello con la finalidad de pasar desapercibidos mientras navegan por la app.

Si te quieres sumar a la tendencia, en Tech Bit te compartimos un tutorial para compartir mensajes invisibles y lo mejor es que no tienes que descargar aplicaciones externas.

¿Cómo se hace un mensaje invisible en WhatsApp?

A estos mensajes también se le conocen como "vacíos", pues cuando la persona los recibe únicamente observará un recuadro en blanco. Hasta cierto punto resulta desconcertante y es que de eso se trata.

Actualmente, WhatsApp no permite mandar mensajes sin contenido y al intentarlo la app arroja una notificación con la leyenda "no se puede enviar" o simplemente notarás que no se activa el botón con la flecha azul.

Sin embargo, con el siguiente paso a paso lograrás crear tus mensajes invisibles como todo un experto:

Ingresa a la página https://www.compart.com/en/unicode/U+2800 desde tu navegador.

Ubica el recuadro vacío debajo del título "Unicode Character "?" (U+2800)".

Si estás en tu teléfono copia los caracteres invisibles o desde la computadora da clic con el botón secundario del mouse arriba del recuadro blanco.

Pega los caracteres en el chat y pulsa la flecha para enviar.

Para crear mensajes largos pega varias veces el código invisible. No cuenta con un límite de uso y también tienes la opción de implementarlo para actualizar tu estado de WhatsApp o las historias de tu cuenta.

Otros trucos para jugar con tus mensajes en WhatsApp

Los mensajes de WhatsApp no tienen que ser aburridos. Prueba jugar con diferentes tipografías en generadores online, dichos sitios son perfectos para cambiar el estilo y combinar emojis con letras:

O sácale provecho a los emojis de la aplicación y configura series de números, destaca fechas importantes o inventa mensajes con símbolos para que tus contactos descifren el texto secreto.