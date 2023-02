Netflix lanza audio espacial en más películas y programas

CIUDAD DE MÉXICO

Anunciadas a través de un comunicado, ambas funciones nuevas están disponibles en todo el mundo hoy y sin costo adicional para los suscriptores de Netflix de nivel Premium que pagan 19.99 dólares mes por 4K HDR y otras ventajas.

Audio espacial en Netflix

Netflix presentó por primera vez la función en julio del año pasado en un número limitado de títulos originales de la plataforma.

Ahora, el audio espacial estará disponible en 700 títulos, incluidos The Watcher, Wednesday y Glass Onion: A Knives Out Mystery, y se agregará a nuevos títulos a medida que se publiquen, incluidos You, Your Place or Mine, Luther: The Fallen Sun y el Tour de Francia.

Para ver la lista completa de títulos actualmente disponibles para ver con audio espacial, simplemente escriba "audio espacial" en la barra de búsqueda de Netflix.

¿Qué es el audio espacial de Netflix?

El audio espacial es una función que puede emular un sonido envolvente inmersivo a través de altavoces estéreo o auriculares en una variedad de dispositivos, incluidos televisores, computadoras, tabletas y teléfonos inteligentes, sin necesidad de ningún equipo de audio especializado.

Es probable que el audio espacial no beneficie a los usuarios que usan sistemas de sonido envolvente multicanal, pero la función debería proporcionar una mejora notable para las personas que no tienen acceso a equipos de audio profesionales.

Con respecto a la mejor manera de escuchar contenido de audio espacial, Netflix ha revelado la siguiente guía:

"El audio espacial está diseñado para altavoces estéreo incorporados en cualquier dispositivo que reciba una transmisión estéreo. También proporciona una experiencia más inmersiva en los auriculares. El audio espacial está optimizado principalmente para computadoras portátiles y tabletas. También se nota en televisores (de cerca) y teléfonos con parlantes estéreo (generalmente cuando están en modo horizontal)".

Los suscriptores Premium ahora también pueden descargar contenido de Netflix en dos dispositivos adicionales, lo que aumenta la cantidad total de dispositivos de descarga de cuatro a seis.