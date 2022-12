Videojuegos más esperados del 2023

Mientras el año se escurría ante nosotros, fuimos enterándonos de futuros lanzamientos en 2023 que prometen y mucho. A continuación algunos títulos que más hype han causado entre los fans o que desarrolladores han ensalzado como los

Star Wars Jedi: Survivor

Esta historia, basada en el universo creado por George Lucas, pondrá a los protagonistas Cal Kestis y BD-1 frente a nuevas amenazas. La secuela de Fallen Order, título lanzado en 2019, promete mucho por lo visto en el tráiler presentado durante The Game Awards.

Saldrá al mercado el próximo 16 de marzo de 2023 para PS5, Xbox Series X/S y PC.

Hogwarts Legacy

El mundo creado por la polémica J.K. Rowling, quien ha sido acusada de hablar sobre temas de género en los que no es experta, ha parido videojuegos desde el PlayStation One, con formatos lineales que siguen la historia de los personajes de los libros de Harry Potter.

Ahora Avalanche Software nos pondrá en un sandbox ambientado en la segunda mitad del siglo XIX y nos permitirá crear nuestro personaje, elegir la casa a la que queramos pertenecer y realizar diversas actividades como jugar quidditch o asistir a clases en la famosa escuela de magia.

El título saldrá el 10 de febrero de 2023 para PlayStation 5, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One y PC.

Resident Evil 4 Remake

Cuando no RE 4. El juego que cambió la dinámica en los juegos de zombis y armas biológicas de Capcom con maestría regresará en 2023 con gráficos apabullantes, rediseño de algunos personajes como Ashley y una atmósfera terrorífica, como las que nos ofrecieron los remakes de Resident Evil 2 y 3.

Leon S. Kennedy inundará los anaqueles de tiendas físicas y digitales de PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, y PC el 24 de marzo de 2023.

Dead Island 2

Los zombis nunca pasan de moda y este 2023 harán su regreso triunfal en una de las sagas más populares del género. Algunas de las novedades que traerá este título será la implementación del asistente Alexa, que permitirá a las personas realizar ciertas acciones en el juego con el uso de la voz.

El juego saldrá el 28 de abril de 2023 para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S, y PC.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Luego que The Legend of Zelda: Breath of the Wild la rompiera en la crítica en 2017, Nintendo se apuró (no tanto) para sacar su secuela, la cual tiene a un séquito de fans más que interesados, no por nada ganó el premio como el juego más anticipado en The Game Awards.

Llegará a Nintendo Switch el 12 de mayor de 2023.

Street Fighter 6

Desde el lanzamiento de su primer secuela en febrero de 1991, Street Fighter marcó época, revolucionó el género de peleas y se volvió una marca por sí mismo. Aún hoy, cada nuevo título de la franquicia reúne a un número de jugadores con sus carteras abiertas listas a que Capcom les quite todo sus recursos para darles a cambio personajes o el pase de batalla.

Llegará en 2023, mes por confirmar, para las plataformas PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, y PC.

Diablo IV

La cuarta entrega de la saga de acción y rol de Blizzard tiene a sus seguidores comiéndose las uñas esperando su salida, mucho en parte al colorido y dinámico tráiler que fue presentado en The Game Awards que ilusionó a más de uno.

Saldrá el 6 de junio de 2023 para PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X/S, y PC.

Starfield

De acuerdo con Xbox, Starfield se encuentra entre los títulos más buscados por los gamers en Google, sólo por detrás de Hogwarts Legacy. Luego de su retraso anunciado este año, los fans sedientos de un juego triple A de Microsoft solo cuentan los días hasta su fecha de lanzamiento.

Saldrá en 2023, sin día exacto de lanzamiento, para las plataformas de Xbox Series X/S y PC.