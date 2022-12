Cómo desarrollar tu propio videojuego

Si deseas poner tu capacidad en el desarrollo de videojuegos a prueba sin saber mucho sobre programación y diseño, te puedes iniciar con estos tutoriales, cursos y libros que te serán de utilidad.

Una de las plataformas de aprendizaje online más completas y en español es FreeCodeCamp, ahí se puede aprender a programar de manera gratuita, además de que también existe la opción de ganar experiencia y obtener certificaciones verificadas conforme vayas avanzando con tus habilidades en los cursos que ofrece.

El curso que recomiendan para iniciar en el mundo de la programación es GDvelope, un motor para principiantes creado con todo lo necesario para crear tus propios videojuegos en 2D, este curso se divide en 9 partes que explica a detalle partiendo de la disposición general que debe tener un juego, el sistema de eventos, las variables y la marcha, culminando en cómo exportar un juego.

FreeCodeCamp también cuenta con un canal en YouTube en donde hay muchos tutoriales de temas relacionados al desarrollo de videojuegos y si uno en específico te interesa y deseas seguir aprendiendo, se puede encontrar un enlace que te llevará al curso que ofrecen en su plataforma relacionado al video.

Libros para iniciar en el diseño de videojuegos

Invertir en tu conocimiento siempre será una excelente idea y dos de los libros más recomendados que alentarán tu creatividad y te ayudarán a integrarte al mundo del diseño y saber cómo se maneja la industria del videojuego son "Level Up" de Scott Rogers, Diseño de videojuegos" de Michael Salmond y "The art of Game Design" de Jesse Schell.