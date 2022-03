Cómo ver las solicitudes de amistad que enviaste en Facebook

Facebook sigue siendo una de las redes sociales más populares en la actualidad. Permite ponerse en contacto con influencers, marcas, grupos y, por supuesto, con nuestros conocidos, a quienes basta con enviar una solicitud de amistad para volverse "amigos". Pero la plataforma también permite rechazarlas o simplemente ignorarlas. Si quieres saber si alguna de las invitaciones que enviaste fue pasada por alto de manera deliberada, te decimos cómo puedes ver las que has enviado desde tu cuenta.

Recupera tu dignidad. Ya sea porque no te aceptaron la solicitud de amistad en Facebook o porque no te interesa más conectar con esa persona, puedes anular las invitaciones que enviaste con unos sencillos pasos.

Puede que te parezca poco relevante, pero lo que quizá no sabes es que cuando envías una solicitud de amistad en Facebook, aunque la otra persona no la acepte, en automático te conviertes en su seguidor. Por fortuna, esta red social te permite dar "unfollow".

Sigue estos pasos para ver las solicitudes de amistad que enviaste en Facebook

Acceder al apartado para ver las solicitudes de amistad que has enviado en Facebook es más fácil de lo que crees. No te llevará tanto tiempo y aquí en Tech Bit te decimos paso a paso cómo hacerlo.

Lo primero que debes hacer es localizar el apartado "Solicitudes enviadas", la buena noticia es que puedes encontrarlo tanto desde tu computadora como de la aplicación de tu teléfono celular. Solo dirígete a la pestaña "Amigos", la cual se ubica en los accesos directos.

Tras dar clic en el apartado de "Amigos" la red social te redireccionará a la pestaña "Solicitudes de amistad". Para que lo tengas como referencia, este apartado corresponde a las invitaciones que los demás te han enviado para contactar contigo en Facebook.

Una vez en el apartado "Solicitudes de amistad", pulsa la opción "Ver todas", entonces te desplegará una lista con el total de invitaciones que las demás personas te han enviado. Aquí también tendrás la alternativa de confirmar o eliminar.

Pero como lo que queremos es ver las que hemos enviado nosotros, en la parte superior presiona el menú de los 3 puntos y te arrojará una pestaña llamada "Ver solicitudes enviadas". Al acceder a esta opción, podrás ver las invitaciones que enviaste a los demás contactos de Facebook.

Y si quieres crecer tu red de amigos también encontrarás la ventana "Ver sugerencias de amistad", en caso de que quieras conectar con alguien.

¿Cómo dejar de seguir personas en Facebook?

En la pestaña "Solicitudes enviadas" te aparecerá un botón que te permitirá eliminar todas las invitaciones para conectar en Facebook que tú quieras. Solo debes pulsar debajo del nombre de la persona seguido de "cancelar".

Si por alguna razón ya no quieres tener contacto con alguna persona a la que le enviaste solicitud de amistad en Facebook, y te la denegó, puedes bloquear el contacto solo con acceder a su perfil, pulsar el botón con los 3 puntos "..." y dar clic en bloquear.

¿Qué pasa cuando por accidente diste clic en cancelar una solicitud de amistad que enviaste en Facebook? Para tu información, ya no podrás recuperarla, deberás enviar de nuevo la solicitud y esperar a que el contacto sea notificado para aceptarla o rechazarla.

Saber cómo puedes ver las solicitudes de amistad que enviaste en Facebook te permitirá tener un control más sobre la privacidad de tu perfil, ya que no importa el tiempo que lleves con tu cuenta, la aplicación te mostrará todo tu historial, así que incluso podrías encontrar algunas invitaciones de personas que no conoces o ya no recuerdas.