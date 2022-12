Científicos de EEUU anuncian avance sobre energía de fusión

Los investigadores del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, en California, consiguieron el resultado la semana pasada, dijo el Departamento de Energía. El objetivo buscado: la llamada ganancia neta de energía, no se había podido lograr porque la fusión se consigue a altísimas temperaturas y presiones, y es increíblemente difícil de controlar.

El hito anunciado abre el camino para avances en defensa nacional y futura energía limpia, dijeron la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, y otros funcionarios.

"La ignición nos permite replicar por primera vez ciertas condiciones que sólo existen en las estrellas y el Sol", dijo Granholm en conferencia de prensa en Washington. "Este hito nos acerca un paso" a tener energía de fusión libre de emisiones de carbono "para proveer energía a nuestra sociedad".

Desencadenar la fusión es "una de las hazañas científicas más impresionantes del siglo XXI", afirmó Granholm, quien agregó que el avance "pasará a los libros de historia".

La asesora científica de la Casa Blanca, Arati Prabhakar —quien acompañaba a Granholm_, describió el encendido de la fusión del 5 de diciembre como "un enorme ejemplo de lo que puede lograrse con perseverancia" y "una maravilla de la ingeniería difícil de creer".

Los impulsores de la fusión confían en que algún día ésta desplace a los combustibles fósiles y otras fuentes tradicionales de energía. Producir energía libre de emisiones de carbono para casas y negocios a partir de la fusión todavía está a décadas de distancia, aunque los investigadores afirman que el anuncio constituye un gran salto.

"Es casi como un pistoletazo de salida", comentó el profesor Dennis Whyte, director del Centro de Fusión y Ciencia de Plasma en el Instituto de Tecnología de Massachusetts y líder en la investigación sobre la fusión. "Debemos trabajar en la creación de sistemas de energía de fusión a fin de hacer frente al cambio climático y la seguridad energética".

Kim Budil, directora del laboratorio Livermore, dijo que existen "obstáculos muy importantes" para el aprovechamiento comercial de la tecnología de la fusión, pero que los avances de los últimos años significan que la tecnología posiblemente será utilizada en "unas cuantas décadas" y no dentro de 50 o 60 años como se había previsto inicialmente.

La fusión se produce al comprimir átomos de hidrógeno con tal fuerza que se convierten en átomos de helio, momento en que se liberan enormes cantidades de energía y calor. A diferencia de otras reacciones nucleares, la fusión no deja residuos radiactivos.

El presidente Joe Biden dijo que el avance era un buen ejemplo de la necesidad de continuar invirtiendo en la investigación y el desarrollo. "Miren lo que está sucediendo en el Departamento de Energía en el frente nuclear. Hay muchas buenas noticias en el horizonte", dijo el mandatario en la Casa Blanca.

Se han invertido miles de millones de dólares y décadas de trabajo en la investigación de la fusión con resultados emocionantes por fracciones de segundo.

Los investigadores del Centro Nacional de Ignición, la división del laboratorio Lawrence Livermore donde se logró el avance, emplearon 192 láseres y temperaturas varias veces más altas que la del centro del Sol para crear una reacción de fusión durante un instante.

Los láseres concentraron gran cantidad de calor en una diminuta cápsula esférica, dijo Marvin Adams, titular adjunto de la Administración Nacional de Seguridad Nuclear, una agencia del Departamento de Energía. El resultado fue un ambiente de plasma supercaliente en el que la reacción generó 1,5 veces la energía utilizada para producirla.

Riccardo Betti, profesor de la Universidad de Rochester y experto en fusión con láser, dijo que aún hay un largo trecho por delante para conseguir una ganancia neta de energía a fin de producir electricidad sostenible.

Betti comparó el avance a cuando los humanos aprendieron por primera vez que convertir el petróleo en gasolina mediante la refinación y encenderla podía causar una explosión. "Aún no tenemos el motor y aún no tenemos los neumáticos", explicó Betti. "No podemos decir que tenemos un auto".

La ganancia neta de energía se aplicó solamente a la reacción de fusión, no a toda la cantidad de energía que se necesitó para el funcionamiento de los láseres y el proyecto. Para que la fusión sea viable, es necesario que produzca cantidades significativamente mayores de energía y por periodos largos.