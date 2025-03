Elon Musk acusa ciberataque a plataforma X

Elon Musk, dueño de X, acusó que hubo un ciberataque contra la plataforma, la cual presenta intermitencias este lunes.

"Hubo (y todavía hay) un ciberataque masivo contra", posteó en X.

"Nos atacan todos los días, pero en este caso se utilizaron muchos recursos. Está involucrado un grupo grande y coordinado o un país. Rastreo".

There was (still is) a massive cyberattack against .



We get attacked every day, but this was done with a lot of resources. Either a large, coordinated group and/or a country is involved.



Tracing ... https://t.co/aZSO1a92no