Cómo hablar con Santa Claus a través de ChatGPT

Por: El Universal

Diciembre 24, 2024 - 09:11 a.m.

OpenAI, la startup de investigación de inteligencia artificial, dio a conocer que los usuarios pueden hablar con Santa Claus a través del ChatGPT.

En el marco de su evento "12 días con OpenAI", la firma presentó la voz de Santa Claus, la cual podrán usar los usuarios únicamente en esta época navideña.

Esto gracias a su chat de voz, en donde los usuarios podrán hacerle preguntas directamente a Papá Noel. En Tech Bit te decimos cómo acceder a esta función.

Paso a paso para hablar con Santa Claus en ChatGPT

De acuerdo con OpenAI, los usuarios podrán encontrar en la pantalla de inicio de ChatGPT un ícono de copo de nieve. Ahí, los usuarios podrán elegir la voz de Santa Claus para hablar con el personaje navideño.

Esta voz estará disponible hasta principios de enero. Puedes hablar con Papá Noel con el modo de voz avanzado o estándar. Por ende, esta opción solo está disponible para quienes tengan la suscripción a ChatGPT.

Por otro lado, OpenAI asegura que las conversaciones que mantengas con Santa Claus no aparecerán en el historial del chat y no se utilizarán para capacitación, además no se guardarán por más de 30 días por motivos de seguridad.

Un punto importante que se debe destacar es que en un inicio, Santa Claus hablará en inglés, sin embargo, puedes hacer cambio al español solo con decirle "háblame en español".

Algunas de las cosas que puedes pedirle a Santa Claus a partir de ChatGPT son:

Mensajes personalizados

Cuentos