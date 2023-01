Las IA cambiarán al mundo: Bill Gates

Recientemente, en su undécima edición de Ask Me Anything (AMA) en la plataforma Reddit, el cofundador de Microsoft, multimillonario, magnate de los negocios estadounidense y filántropo, Bill Gates, un dio su opinión sobre Web3 y el Metaverso, minimizando su crecimiento, al señalar que su tecnología no es "revolucionaria".

¿Qué tecnología actual tiene el potencial del Internet en el 2000?

Respondiendo a una pregunta de un usuario de Reddit sobre qué tecnología actual tiene el potencial que tuvo Internet en el año 2000, Gates dijo:

"La IA es la más grande. No creo que Web3 fuera tan grande o que las cosas del metaverso por sí solas fueran revolucionarias, pero la IA es bastante revolucionaria".