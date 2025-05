Controversia por la automatización en Duolingo

El incendio comenzó en LinkedIn. La cuenta oficial de Duolingo publicó un comunicado de su director ejecutivo, Luis von Ahn, quien aseguró que la Inteligencia Artificial (IA) ocupará un rol central en la compañía; el denominado modelo "AI First".

Entre otras cosas, von Ahn afirmó que no esperarán a que la IA sea 100 por ciento perfecta para integrarla en sus operaciones y que repensará su forma de trabajo para incorporarla.

"Una de las decisiones que tomamos recientemente fue reemplazar un proceso de creación manual de contenido lento por uno impulsado por IA.

"Sin IA, nos tomaría décadas escalar nuestro contenido a más estudiantes. Le debemos a nuestros estudiantes obtener este contenido lo antes posible", apuntó el directivo.

Más abajo, en su texto, redactó unas palabras que resonaron entre los usuarios de LinkedIn y que fue retomado por diferentes medios:

"Gradualmente, dejaremos de usar contratistas para hacer trabajo que la IA puede manejar.

"El número de empleados solo crecerá si un equipo no puede automatizar más de su trabajo", escribió el ejecutivo.

Unas más inflamatorias que otras, el repudio de los usuarios fue generalizado en la publicación.

"No se trata sólo de prácticas repugnantes contra los trabajadores, sino descaradamente antihumanas. Utilizar la IA para SUSTITUIR a trabajadores humanos es distópico y censurable. Si quieres sustituir un puesto con la automatización de la IA, empieza por tu CEO", indicó el usuario Zachary C.

"Así que estás sustituyendo humanos por IA y ahora tu producto será aún peor de lo que es ahora. Es bueno saberlo", contestó Jim L., otra persona, en el post.

Algunos comentaron que cancelarían su suscripción a Duolingo, unos más que esto era frustrante y la frase "la IA no reemplaza a los humanos" se repitió constantemente.





La llama permaneció encendida

Ese mismo 30 de abril, Duolingo anunció 148 nuevos cursos de idiomas. Esto significó que los siete idiomas más populares de Duolingo, fuera del inglés, es decir, el español, francés, alemán, italiano, japonés, coreano y mandarín, estarán disponibles para 28 idiomas de interfaz de usuario soportados, aunque no explicó de cuáles se trata.

Nuevamente, von Ahn explicó que la aplicación de Inteligencia Artificial redujo considerablemente este desarrollo y solo llevó un año, frente a los 12 que les tomó crear los primeros 100 cursos de la plataforma.

"Este es un gran ejemplo de cómo la IA generativa puede beneficiar directamente a nuestros estudiantes", señaló el también cofundador de Duolingo.

"Este lanzamiento refleja el impacto increíble de nuestras inversiones en IA y automatización, las cuales nos han permitido escalar a una velocidad y calidad sin precedentes", añadió.

Aunque esporádicas, la publicación de esta noticia en LinkedIn causó rechazo entre algunos usuarios, quienes recordaron lo expresado por el director ejecutivo sobre el "AI First".

"Han sustituido a tanta gente por IA que ya no tienes nuestro apoyo", respondió el usuario Amar Jasika.

"Cancelar puestos de trabajo reales en favor de más IA no es la jugada de poder que crees que es. Es bastante asqueroso", espetó por su parte Cassidy Dixon.





Duolingo responde

En entrevista para Bloomberg Television, Luis von Ahn dijo que el anuncio sobre "AI First" fue malentendido, porque no se trata de reemplazar a las personas, sino que más bien, "probablemente", no contratarían a colaboradores externos para hacer una labor que la IA puede hacer bien.

El directivo recalcó que se preocupan por sus trabajadores y mantendrán a su planta laboral contratada.

Pese a los dichos, Duolingo comenzó el año con despidos.

En enero pasado anunció un recorte del 10 por ciento a su planta laboral, momento en que el contenido hecho por la IA aumentaba. Aunque la empresa, consultada por Bloomberg, afirmó que solo se trataba de la automatización de tareas cotidianas.