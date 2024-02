Qué significa la N en la barra de notificaciones de Android

Estamos tan familiarizados con nuestro celular que al notar un pequeño cambio nos resulta preocupante. Ejemplo de ello es la "N" que aparece de manera repentina en la barra de notificaciones de Android.

Dicho símbolo corresponde al NFC (Near Field Communication), sistema que permite la comunicación de corto alcance entre dispositivos inalámbricos. Como sabemos que puede ser molesto, en Tech Bit te enseñamos a desactivarlo.

¿Qué es el NFC y para qué sirve?

De acuerdo con Movistar, el NFC crea un campo electromagnético donde se produce el intercambio de información entre dos dispositivos. También sirve para realizar pagos con el celular en tiendas físicas, como identificación, para compartir datos y automatizar acciones.

La tecnología NFC funciona de dos maneras: activo (cuando ambos dispositivos cuentan con el chip y logran establecer la conexión) o pasivo (si un dispositivo depende de otro para "vincularse").

Como todo sistema no es perfecto y puede presentar algunas desventajas: consume más batería, utiliza datos biométricos en acciones para verificar la identidad de los usuarios, no es el método de pago más seguro y no todos los comercios son compatibles con él.

Asimismo, la Comunicación por Campos Cercanos varía entre sistemas operativos. Por ejemplo, los celulares iOS siempre tienen activo el NFC, mientras que en Android debe encenderse y apagarse manualmente.

¿Cómo desactivar el NFC en el celular?

Podrás saber que el NFC está activo si en la barra de notificaciones te aparece el símbolo de la "N". Por lo regular, los celulares de alta gama y media utilizan la transmisión inalámbrica de datos de manera automática.

Si bien resulta innovador, algunas personas deciden no utilizarlo porque les resulta difícil o desconocen su funcionamiento. En ese sentido, los siguientes pasos te ayudarán a desactivarlo:

Desliza la pantalla superior para abrir el centro de control.

En Ajustes, selecciona la opción "Dispositivos conectados".

Ubica el apartado "Preferencias de conexión" y pulsa NFC para activar o desactivar la función.

Dependiendo del celular y modelo, algunos dispositivos Android incluyen el símbolo "N" como atajo en el centro de control para administrarlo fácilmente. Si este es tu caso, solo tienes que presionar el icono para encender y activar la tecnología cada vez que quieras.