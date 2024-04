Venderá Amazon sus carritos de supermercado inteligentes

Nueva York, Estados Unidos.-Amazon comenzará a vender sus carritos de supermercado inteligentes a otros minoristas, dijo la compañía este miércoles, marcando su último intento de convertir su tecnología Dash Cart en un servicio.

Varias tiendas Price Chopper y McKeever's Market ubicadas en Kansas y Missouri están probando los carritos de supermercado inteligentes, que rastrean y cuentan los artículos mientras los clientes compran, dijo Amazon.

Amazon lanzó Dash Cart en 2020 en su cadena de supermercados Fresh antes de agregarlo a tiendas selectas de Whole Foods.

Utilizan una combinación de visión por computadora y sensores para identificar artículos cuando se colocan en bolsas dentro del carrito. A medida que los compradores agregan y eliminan artículos, una pantalla en el carrito ajusta el precio total en tiempo real.

Amazon está siguiendo un manual similar implementado anteriormente para su tecnología sin cajero "Just Walk Out", el cual se concibió por primera vez para su uso en las tiendas de conveniencia Go de Amazon, hasta que Amazon comenzó a vender el sistema a minoristas externos en aeropuertos, estadios, hospitales y otros lugares.

Si bien ha registrado más usuarios externos de Just Walk Out, Amazon ha retirado la tecnología de muchas de sus propias tiendas de comestibles. A principios de este mes, Amazon dijo que eliminaría Just Walk Out en algunas tiendas Fresh y en las dos ubicaciones de Whole Foods donde estaba instalado.

Las tiendas de conveniencia Go de la compañía y las tiendas Fresh más pequeñas en el Reino Unido seguirán utilizando la tecnología, mientras que ampliará los Dash Carts en sus tiendas Fresh de Estados Unidos.

Los equipos de Amazon que trabajan en Just Walk Out, Dash Carts y otras tecnologías de tiendas físicas estuvieron entre los afectados por despidos a principios de este mes.

Este miércoles, Amazon dijo que tiene "una fuerte convicción de que la tecnología Just Walk Out será el futuro en las tiendas que tienen una variedad seleccionada donde los clientes pueden entrar, tomar la pequeña cantidad de artículos que necesitan y simplemente salir".

Con información de CNBC