Nominan otra vez a Parker para Movilidad Regional

Es miembro de la junta de la Asociación de Manufactura del Sur de Texas, las Cámaras de Comercio de McAllen y Brownsville, y el Comité de Transporte de Carga de la Asociación Nacional de Agentes de Aduanas.

Además, es ex presidente del Consejo de Desarrollo Económico de Brownsville y de la Cámara de Comercio de Brownsville, ex presidente del Brownsville Propeller Club y ex miembro de la junta de Border Trade Alliance.

También es ex miembro de la Junta Directiva de Mercantile Bank NA.

Es miembro de la Organización de Planificación Metropolitana de Rio Grande y exmiembro de la Organización de Planificación Metropolitana de Brownsville. Parker recibió una Licenciatura en Administración de Empresas en Finanzas de la Universidad de Texas en Austin.