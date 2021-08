Nominado al Ariel 2021

Con está nominación, este joven talento reynosense se convierte en el director más joven dentro de la Academia, con tan solo 19 años de edad.

Cabe mencionar que Jesús Sebastián Jaime Oviedo, contó con el apoyo en postproducción del Parque Cultural para grabar los diálogos en inglés.

También este corto ganó el certamen de videos artísticos 2020 del IRCA, además dos premios, dos finalistas y cuatro selecciones en festivales.

NACIDO EN ESTA FRONTERA

Jesús Sebastián Jaime Oviedo, es oriundo de Reynosa, Tamaulipas y empezó a hacer animaciones 3D a parodias de videojuegos (Minecraft) desde los 11 años.

Sobre sus inicios dijo: "De ahí pase a los monitos de palito, incursionando en el mundo de los festivales a los 16 años con "El Monarca De La Calle" y luego este corto"

Actualmente estudia en el Tecnologico de Monterrey Ingeniero en Computación, pero no ha dejado de progresar y crecer en lo que considera ahora un hobby, pero que sin duda quiere llevarlo a un plano profesional.

NUEVOS PROYECTOS

Este reynosese no se detiene y sigue con nuevos proyectos, este año se aventuré al live action con el cortometraje "No Seleccionada", del cual acaba de concluir el rodaje este mes y se encuentra en edición y esta planeando la gala privada de No Seleccionada en para el mes de septiembre.

En unos días platicaremos extensamente con este talentoso director para que aborde el tema de la importancia de seguir lo que les apasiona, sus sueños y verlos cristalizados en algo profesional. Pues este joven inicia su carrera directo a las grandes ligas del cine ¡felicidades!

FELICES CON EL LOGRO

EL MAÑANA DE REYNOSA, se une a Jesús Sebastián Jaime Oviedo, para compartir esta excelente noticia que nos llena de orgullo, alegría y emoción , esperando con ansias el evento de premiación del Ariel en septiembre, el cual se realizará en línea; deseando mucha suerte a este joven reynosense, pero ya el ser parte de esta justa cinematografía ya es el mejor premio.