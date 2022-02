No voy a llorar como lo hizo el presidente: dice periodista amenazado de muerte

Recordó que a partir de ese día comenzó su víacrucis. Las amenazas directas de muerte en sus redes sociales por parte de un seguidor de AMLO le orillaron a ser un periodista desplazado.

A través del Mecanismo de Protección a Periodistas, desde el mes de noviembre del mismo año, Cardona fue acompañado por escoltas durante dos años y, ahora vive en un refugio en una localidad lejana al centro del país, moviéndose de ciudad a ciudad.

En entrevista, señaló que la protección de escoltas le fue retirada porque su agresor fue exonerado, pues así lo acordó un agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE).

Narró que, debido a los resultados de los exámenes psicológicos -aseguró que no se los hicieron- en los que se dictaminó que no contaba con daños psicológicos y que la cuenta de Twitter Pro Amlo desde la que era amenazado había sido cerrada, se decretó así el No Ejercicio de la Acción Penal.

´´Después de estos dos años nunca se hizo ya nada más (...) después de las investigaciones... la cuenta (de Twitter) dejó de existir y en base a esto decide el No Ejercicio de la Acción Penal´´, comentó.

Explicó que se la ha querido estigmatizar a fuerza de ser un conservador y de la derecha, lo que platica el Presidente desde sus mañaneras, dijo.

´´Yo no pertenezco a ninguna agrupación ni a ningún grupo de intereses creados como él dice. Ahora estoy prácticamente en la pobreza, sino fuera por el recurso del mecanismo, yo no tengo en que caerme muerto´´, comentó.

Cuestionó el actuar del ministerio público de darle 6 meses para abandonar el refugio y la protección, sin un proyecto de vida, sin retorno seguro a su tierra, ni nada.

Platicó el miedo que vive su hijo día a día, quien es igualmente periodista, lo que le quebró la voz al leer un mensaje que le envió a su celular, que decía que no valía la pena nada por perderlo.

´´Yo hago –y lo he hecho ya– responsable al Presidente de la República de lo que llegue a suceder (...) se siente de la chingada estar así, pero no me va a callar. El silencio no se hizo para mi, como no se hizo para muchos otros´´, aseveró.

El periodismo en México es crítico. AMLO no soporta la crítica y las investigaciones de corrupción en su gobierno, asegura.

Agregó que su caso es una persecución del propio estado y no lo toma en cuenta el Presidente, al contrario, genera ataques a la prensa, dice.

Su última esperanza es que se resuelva su recurso de apelación en contra del No Ejercicio de la Acción Penal. Lo que pase después, responsabiliza al Presidente Andrés Manuel López Obrador.