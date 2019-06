¡No tira la toalla!

"Sólo pido que las cosas sean claras y que se respete lo que dice la federación. Si yo fallo en alguna prueba, no voy a pelear para ir, si no lo merezco, ojalá que todo sea justo y claro". Jahir Ocampo, clavadista mexicano.

Ciudad de México.

El clavadista mexicano Jahir Ocampo señaló que a más tardar esta semana deberá quedar definido quiénes acudirán a los Juegos Panamericanos Lima 2019 y a los Mundiales de Natación de Gwangju, Corea del Sur, pese a que la Federación Mexicana (FMN) ya dio una lista oficial.

El clavadista expresó que en estos próximos dos días deberá hablar con su equipo de trabajo para tratar de solucionar este asunto con las autoridades de la FMN, pese a que ya se dieron a conocer quiénes irán a Perú y quiénes a Corea.

"Ya terminó el control técnico de clavados, y pues a mí me pusieron para competir sólo en los Campeonatos Mundiales de Corea. La FMN sacó un comunicado en el que informa las listas de deportistas para cada evento, en las que hay afectados y otros favorecidos", externó.

Explicó que platicará con su entrenadora china Ma Jin y con el resto de su equipo de trabajo, para saber las razones por las cuales la FMN puso a unos deportistas en Lima y a otros en Corea, pese a que los controles técnicos mostraron otros resultados.

"En esas listas hay otros clavadistas que ni siquiera aparecen, y en mi caso, aunque tengo las razones y las pruebas para ir a Lima, sólo me consideraron para Corea, entonces tendré que platicar para conocer cómo se dieron esas evaluaciones", aseveró.

Manifestó no sentirse un aferrado en este caso, ya que él sólo desea que las cosas sean claras y justas para todos, y que se respeten las decisiones que toma la FMN, en favor de un equipo de atletas y no sólo en beneficio de algunos pocos.

"No es estar de lado de alguien en especial, sólo pido que las cosas sean claras y que se respete lo que dice la federación. Si yo fallo en alguna prueba, no voy a pelear para ir, si no lo merezco, ojalá que todo sea justo y claro", abundó el clavadista.

Consideró que tanto Panamericanos como el Mundial de Corea son justas muy importantes para los clavadistas mexicanos, ya que en Gwangju, en donde está seleccionado, se darán plazas en pruebas individual y en los sincronizados.

"La prioridad son los sincronizados junto a Rommel Pacheco, ya que es la prueba en la que mejores resultados hemos tenido y con una mayor constancia en los últimos años, y en Panamericanos sólo sería de manera individual las plazas que se reparten en tampolín de tres metros y plataforma de 10", destacó.

Pese a las listas ya dadas a conocer por la FMN, Ocampo confió que podrían darse algunos cambios, sobre todo para buscar el beneficio colectivo del equipo, sobre todo, porque hay deportistas que sí competirán en las dos justas, Panamericanos y Mundiales.

"Todos podemos ir a las dos competencias, pero el problema en Panamericanos es que no se pueden inscribir más de cuatro hombres o más de cuatro mujeres, por eso se recorta esa lista", apuntó el clavadista.

Finalmente, señaló que sea cualquiera la decisión que se tome, el objetivo de todos es el mismo, llegar a los Olímpicos de Tokio 2020 con la posibilidad real de ganar alguna medalla.

"Además, todo se definirá en el Torneo Preolímpico, que se realizará en febrero o marzo del próximo año en Tokio, la sede olímpica", recordó Ocampo.

Según la lista dada a conocer por la FMN, la pareja de Ocampo y Pacheco quedó fuera de los Panamericanos de Lima, pese a que fue la mejor en el selectivo nacional, y que sus posibilidades de ganar medalla y un lugar para Tokio 2020 eran muy altas.

Los cuatro clavadistas que sí irán a los Juegos Panamericanos en la rama varonil, son Yahel Castillo, Juan Celaya, Iván García y Kevin Berlin. En la rama femenil participarán Paola Espinosa, Dolores Hernández, Alejandra Orozco y Gabriel Agúndez.

En tanto, Jahir y Rommel estarán en los Campeonatos Mundiales de Natación de la FINA de Gwangju, Corea del Sur, junto a Daniel Islas, Diego Balleza y Osmar Olvera.

En caso de llegar a ser finalistas en Corea, ganarán un boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020; sin embargo, en el comunicado, la FMN señaló que tales lugares serían para el país y no para el deportista que lo ganó, ya que se realizaría un análisis posterior para determinar a quién dárselo.