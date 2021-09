No termina calvario en puente Pharr

Durante la mañana de ayer, las unidades abarcaban dos de lo tres carriles existentes, provocando un cuello de botella para particulares, transporte público y empleados de maquiladora.

"Los días que se ha mantenido tranquilo no es por falta de envíos, sino porque se está desviando el transporte a otros municipios, pero aún así resulta insuficiente, porque las filas aparecen, a veces en la mañana, en la tarde, y lo peor es que vienen temporadas altas para la mercancía, por eso insistimos tanto en una solución", explicaron miembros de la asociación.

La representación local de Cámara Nacional de Autotransportes de Carga (Canacar) se ha mantenido hermética ante una postura.

Pero desde la asociación de transportistas de Reynosa, se ha insistido en que la solución depende de generar un operativo de tránsito para alinear a las unidades de carga, en que los agentes aduanales no permitan que conductores sin documentos se formen, y que se agilicen los trabajos de mantenimiento en el caracol.

"Con los de la aduana no tenemos ningún problema, tampoco con los agentes de tránsito, aunque si nos gustaría que hubiera más presencia, el detalle es con la empresa que está realizando la obra, porque no tomó en cuenta a los transportistas para ejecutar el proyecto y no vio repercusiones".

Recientemente la Federación Estatal de Cámaras de Comercio (Fecanaco) informó que en un intento de regresar a la normalidad la vía, se había emitido una recomendación para usar los puentes internacionales de Matamoros y Progreso, como rutas alternas.