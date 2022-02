No tenemos permiso para pelearnos por seguridad de ciudadanos: AMLO a Maru

"No tenemos permiso para pelearnos cuando se trata de la seguridad de los ciudadanos", le respondió el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.

Señaló que podrían existir diferencias entre los dos personajes políticos, pero que deben trabajar juntos para garantizar la paz y tranquilidad de los ciudadanos.

"No nos peleamos y si acaso nos peleamos, no va ser por esto, no tenemos permiso para pelearnos cuando se trata de la seguridad de los ciudadanos, podemos tener diferencias, pero trabajar juntos para garantizar la paz y tranquilidad de los ciudadanos", dijo.

No puede caber en nosotros ruido que no permita escucharnos: Maru a AMLO

Anteriormente la gobernadora le había sugerido al mandatario federal evitar la confrontación, la violencia, indolencia y omisión en su relación interpersonal.

Resaltó que no puede caber entre López Obrador y su persona ruido que nos les permita ser escuchados.

"Usted es el presidente de la república, yo soy la gobernadora de Chihuahua, entre usted y yo no puede caber la confrontación, la violencia, la indolencia, ni la omisión, ni tampoco puede caber en nosotros el ruido que no nos permite escucharnos", comentó.