No sigue protocolos

Si bien Paty Navidad es conocida en redes por ser una de las famosas que no cree en la pandemia ni piensa vacunarse contra el coronavirus, explica que como parte del elenco de este programa acata las reglas que no van contra sus creencias.

SIN PROTECCIÓN

¿Se le ve en el foro usando cubrebocas? Responde:

"No lo traigo porque desmaquilla todo pero yo me pongo lo que siempre he hecho cuando viajo: pañoletas, mascadas. No tengo ningún problema; cubrebocas no porque te marca todo y es a cada rato poner a trabajar a las maquillistas", explica.

"Yo soy muy profesional, no tengo problema pero adecuo lo que se pide dentro de lo que a mí me hace sentir bien y me gusta pero que es aceptado. Está dentro de los requisitos usar cubrebocas o pañoleta y yo me voy por la mascada".