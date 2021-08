No se dejará de nadie

Guzmán, quien puso una pausa a la actuación desde hace seis años para dedicarse por completo al mundo del fisicoculturismo detalló que aunque de momento no ha levantado denuncias penales en contra de quien resulte responsable por los ataques de los que ha sido objeto, no dudará en hacerlo si considera que su vida corre peligro .

Luego de que Vanessa Guzmán recibiera ataques a través de las redes sociales tras darse a conocer el impresionante cambio físico que tuvo al participar en una competencia fitness ( Vallarta Body Fit ), la actriz detalla que no se quedará callada y denunciará a todos aquellos agresores que tras una computadora se escudan para atacar.

"Todas las personas que se atreven a hacer esas agresiones tienen un dejo de abusadores y hay que exponerlos, no sólo las mujeres que son maltratadas debemos denunciar también todos aquellos que recibimos agresiones. Mientras la agresión no cruce y atente contra mi seguridad y la de mi familia no haría nada ante la justicia, ya si mi entorno se empieza a sentir afectado si los denunciaría", comentó Guzmán.

La actriz expuso que pese a las agresiones que ha recibido, han sido innumerables las muestras de apoyo que ha tenido del gremio artístico, entre ellas, la que le hizo Bárbara de Regil, a quien a pesar de que no conoce en persona, agradece su apoyo y solidaridad, ya que con eso manifiesta la fraternidad que debe existir entre mujeres.