No quería llegar a mi casa con las manos vacías: ´Memo´ Ochoa

"No quería llegar a mi casa con las manos vacías, quería que mi familia cargara la medalla y la conociera", declaró Ochoa para Marca al final del partido.

Además, el capitán de México tuvo una de sus mejores actuaciones en el torneo, teniendo 5 atajadas durante el partido y siendo pieza clave para la victoria tricolor, por lo que destacó la importancia de esta presea.

"El futbol no te recompensa siempre de la forma que crees, pero no hay que dejar de luchar. Es una medalla para toda la vida y no es fácil de conseguir", mencionó Memo.

Por último, el portero del América hizo énfasis en el grupo que se formó para Tokio 2020, argumentando que estaban obligados a ganar la medalla como grupo.

"Teníamos que ganar esta medalla a como diera lugar, porque en un tiempo que nos volvamos a cruzar vamos a recordar que somos medallistas", finalizó Ochoa.