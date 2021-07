¡No prende La Máquina!

Una vez más el técnico Juan Reynoso no supo cómo sacar la victoria con Cruz Azul en una ida en esta Liguilla, pese a que movió su 11 titular, del que salió el sábado en el Estadio Azteca.

Con La Máquina fueron titulares anoche Ignacio Rivero, Yoshimar Yotún y Rafael Baca pero los celestes generaron poco al ataque, que tampoco tuvo a Bryan Angulo, enviado a la banca.

Eso sí, Reynoso supo cómo frenar al Pachuca porque Rivero estuvo fino para marcar al habilidoso Felipe Pardo, mientras que Adrián Aldrete, quien repitió de arranque, detuvo al veloz Romario Ibarra.

Sólo que Guillermo Fernández no estuvo a la altura de lo que el DT peruano necesitaba, pues generó casi nada como media punta y le arrebató pocas marcas al goleador Jonathan Rodríguez.

Por eso, al 59´, Reynoso metió a Orbelín Pineda y a Angulo, que lograron pisar más el área, aunque tampoco con mucho peligro.

El Pachuca lució con pobre idea al ataque y fue hasta el ingreso de Mauro Quiroga, también al 59´, que comenzó a ganar esféricos en jugadas a balón parado. Sin embargo, el "Comandante" no supo aprovechar.

"Tenemos que ganar en casa, jamás especulamos hoy fue un partido duro, los rivales se han llevado de tres a cuatro (goles) de aquí", dijo el entrenador peruano de la Máquina, Juan Reynoso. "Me voy tranquilo, no por el resultado, sino porque los jugadores interpretaron bien lo que quería. Hubiéramos preferido ganar, pero, aunque hubiera sido un 2-0 no te garantiza nada".