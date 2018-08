No piensa en el retiro

Ciudad de México

Tras ser reconocido por 71 años de carrera artística por parte del equipo del programa "Como dice el dicho", donde participa, Sergio Corona aseguró que no piensa retirarse.

"Me preguntan si me pienso retirar y lo que contestó es: ´¿y qué hago?´ Porque no voy a dejar de hacer cosas. Mientras pueda ver, hablar, oír, caminar, mover dedos, escribir, sentarme, pensar, decir y todo, tendré actividad", expresó el actor, quien el 7 de octubre cumple 90 años.

Además de continuar en la serie televisiva con el personaje de don Tomás, Corona se enfoca en la organización de un torneo de golf que desde hace varios años promociona.

"Llevo 40 años de organizar un torneo de golf. Será el último en el que colaboro en la organización, pero voy a seguir participando. Somos aficionados todos. Este torneo es de aficionados para promover el golf y me dijeron que está en el récord Guinness", agregó.

Corona considera que el papel de las televisoras en las plataformas digitales es favorecedor.

"Cuando surgió la televisión y estaba la radio, decían que iba a terminarse y no se acabó. Al contrario, creció mucho. Esto va a ser efectivo, pues ayuda para alimentar todo lo demás", compartió el artista.

Con aplausos, porras y un pastel, el artista fue recibido ayer por el equipo del programa y su familia minutos antes de grabar la emisión.