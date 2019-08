´No nos abandonen´, Enrique Rivas Cuéllar

Queremos decirle al presidente de la República que no abandone a Nuevo Laredo, es importantísimo, da mucho a la nación, da mucho al país, entonces que no abandone Nuevo Laredo y que no abandone a Tamaulipas . Oscar Enrique Rivas Cuellar, alcalde de Nuevo Laredo

Cd. Victoria, Tam.- El alcalde neolaredense, Oscar Enrique Rivas Cuéllar, respaldó el llamado que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca hizo al Gobierno Federal para reforzar la presencia de fuerzas federales en aquel puerto fronterizo, esto ante el alza en hechos de inseguridad que se han registrado en la última semana.

"Respaldamos la postura del gobernador, nosotros constantemente asistimos a las reuniones de seguridad que se celebran en Nuevo Laredo con las demás instancias y con los órdenes, y nosotros estamos colaborando, construyendo para que a la brevedad podamos estar recuperando la paz y la tranquilidad, y seguir con el crecimiento por el punto geográfico en que se encuentra Nuevo Laredo".

Rivas Cuellar recordó que por Nuevo Laredo cruza el 40 por ciento del comercio entre México y los Estados Unidos por lo cual, aquella metrópoli es de suma importancia para el desarrollo económico del país; "hoy en la mañana todos a su actividad diaria de crecimiento económico, las escuelas funcionando, las maquiladoras funcionando, los trabajadores de la construcción... pero lamentablemente a mitad del camino pasan este tipo de situaciones".

Cabe señalar que los últimos días se han registrado varias agresiones por parte de civiles armados en contra de la Policía Estatal, el alcalde detalló que actualmente se cuenta con mil elementos de la Octava Zona Militar los cuales se enfocan en el resguardo de los puentes internacionales, del aeropuerto internacional Quetzalcóatl, y la guarnición de la SEDENA.

Mientras que 150 elementos de la Guardia Nacional se dedican a vigilar algunos puntos del río Bravo, y la Policía Federal cuenta con poca presencia en aquel municipio, "queremos decirle al presidente de la República que no abandone a Nuevo Laredo, es importantísimo, da mucho a la nación, da mucho al país, entonces que no abandone Nuevo Laredo y que no abandone a Tamaulipas", finalizó.