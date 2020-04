Qué lamentable que diga que yo lo amenacé, yo no lo llamé jamás, ni tengo porqué pedirle cómo actuar y votar como diputado, esa es su responsabilidad y su criterio.¨ Rigoberto Ramos Ordóñez, diputado local de Morena

Tras conocer los dichos del diputado Ulises Martínez Trejo, que cuestionó su ausencia en la sesión del Congreso del Estado que aprobó por mayoría un crédito de 4 mil 600 millones de pesos para la Emergencia Sanitaria en Tamaulipas, el diputado Rigoberto Ramos Ordóñez fue tajante al responder: "No merece que voltee a verlos, que aclare primero lo referente a sus percepciones que recibe", apuntó.

Entrevistado vía telefónica desde la Ciudad de México, el diputado de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), lamentó las declaraciones de su compañero legislador Ulises Martínez, rechazando que lo haya amenazado o llamado para inducirle su forma de votar en las sesiones legislativas.

"Qué lamentable que diga que yo lo amenacé, yo no lo llamé jamás, ni tengo porqué pedirle cómo actuar y votar como diputado, esa es su responsabilidad y su criterio, miente y no voy a entrar a esa dinámica de dimes y diretes, no merece mi atención, no está a mi nivel", dijo.

"Que responda él (Martínez Trejo) lo referente a sus percepciones, los ingresos que percibe, ellos sí están muy cuestionados como diputados, que revisen históricamente el sentido de sus votaciones, vean los tableros y los votos y lo sabrán", expresó.

Ramos Ordóñez evoca que la coordinadora de los diputados locales de Morena, Edna Rivera López, es quien tiene la facultad política de consultar y hablar con los diputados de Morena, pero al final como vote cada legislador y su desempeño es una responsabilidad individual de cada uno.