No más malas vibras

Julio Furch quiere darle muchos regalos al Atlas, empezando hoy con un triunfo sobre el América.

El argentino es uno de los elementos que más ilusionan a La Fiel para transformar a los Zorros en protagonistas y festejar con emociones el 105 aniversario del club, que hoy se celebra.

"Recién llegué a Guadalajara me he cruzado con mucha gente que me ha dado mala vibra y lo he sentido. Creo que a partir de que en el torneo pasado se empezaron a dar las cosas, eso cambió mucho en la gente, en los trabajadores del club, en mucha gente que está cercana a nosotros, se ha cambiado esa mentalidad, y nosotros venimos para olvidar ese pasado, esos malos momentos que se han vivido. Eso está cambiando, porque muchos compañeros me dicen que antes se vivía de otra manera, y ha cambiado, eso me pone muy contento.

"Yo sentía que la mala vibra venía de mucha gente que piensa que todo va a estar mal, que si está todo mal va a seguir así, y no pienso que sea así, yo soy positivo, creo en mis compañeros y estoy convencido de estar aquí", dijo el "Emperador" a Grupo REFORMA.

- ¿Has entendido lo que es el Atlas?

Es un equipo con mucha historia, si Atlas tuviera muchos títulos sería uno de los equipos grandes de México, por la gente, por su larga historia, creo que la gente es muy compañera del equipo, nunca ha abandonado, es primordial para nosotros, necesitamos muchas cosas, y el club está viviendo una linda transformación, y bueno, lo que queremos es llevarlo lo más arriba posible, esperemos que lo podamos hacer este semestre, y si no el que viene intentándolo hasta que le podamos dar esa alegría a la gente y una estrella más al club que se la merece desde hace tiempo.

- ¿Al llegar al futbol mexicano, a la distancia cómo veías antes a los Zorros?

Me había tocado verlos mucho en Copa Libertadores, me acuerdo de chiquito que los vi, en el estadio se veía como un equipo que llamaba la atención, y hoy en día me toca estar acá, y se siente más o menos de esa manera, la gente acompañando en todo momento, un equipo que el torneo pasado demostró que está para entrar a Liguilla y para pelear por cosas importantes, y dejar en el pasado el tema del descenso, y ojalá que podamos ver al Atlas peleando los primeros lugares que es lo que queremos todos.

- ¿Comprendes tanta pasión que la afición le tiene a un equipo?

Es llamativo, la gente es algo increíble, es difícil de explicar, por ahí ellos lo podrían explicar mejor, pero de nuestro lado es difícil entender tanto fanatismo, pero bueno por ahí llevar tantos años sin quejarse es algo que no se ve muy seguido en los equipos. Pero la gente tiene el club que tiene, sabe lo que puede llegar haciendo bien las cosas, estamos para eso, para junto con ellos hacer al equipo grande, para pelear cosas importantes que se lo merecen por la fidelidad que le han tenido al equipo.

- ¿Qué sientes de formar parte hoy del 105 aniversario?

Es muy lindo, me hubiese gustado festejar los 100 que es un lindo número, los clubes viven ese festejo de manera muy especial, pero me tocaron los 105 y a la gente se le ve muy contenta por lo que se está construyendo, por lo que hicimos el torneo pasado, por los cambios que se están viendo, y será lindo festejar el domingo con una victoria, brindarla por este aniversario, ojalá que sean muchos años más por la calidad de la gente, la ciudad, por muchos condimentos que tiene Atlas.

- Colón, en Argentina, rompió una racha de muchos años sin ser campeón, ¿Atlas tiene los argumentos para lograrlo también?

Es algo que trataremos de hacer nosotros, es algo que te pone en muy buen lugar el cortar esas rachas, al jugador lo motivan, y trataremos de hacerlo junto con la gente, se está notando su apoyo. Ojalá que podamos seguir el camino de esos equipos que han cortado rachas y nosotros también.

- Diego Cocca dijo que tú le das un salto de calidad al equipo, ¿qué representa eso para ti?

Habla de la confianza que me está teniendo, y eso se lo agradezco. Si bien tuve una lesión en la que aceleré los procesos y traté de estar cuanto antes en la cancha no me encontraba al 100 para jugar, pero me tocó entrar, hacer goles, en estos partidos me ha dado mucha confianza, me va llevando de a poco, me está dando confianza, él ve que no termino al 100 y por eso trata de sumarme minutos, hablo mucho con él, confiamos en su idea, y le agradezco sus palabras.

- Atlas se ha distinguido por tener referentes argentinos, ¿qué representaría quedar en su historia?

Es muy lindo quedar en la historia, es como dejar la marca en un club, es lo que siempre busco, tratar de ser recordado por donde pasé, dejar una estrella, un campeonato de goleo sería muy bueno, es lo que trato de conseguir, ojalá que se dé en Atlas porque es un equipo que se merece festejar, y antes que los logros individuales están los grupales.

- ¿Es una cuenta pendiente el título de goleo?

Sí, porque es algo que no me ha tocado conseguir desde Argentina, acá no he podido en México, y sería un lindo regalo para este momento en la carrera que estoy viviendo, y al terminarla y tener un título de goleo sería muy lindo, ojalá se pueda, pero no me desespera, prefiero dejar una estrella en el club, ganar algo.

- ¿Qué esperar del Atlas ante el América?

Hemos enfrentado 3 equipos difíciles, Pachuca se nos había complicado mucho el partido y lo supimos manejar, el tratar de hacer valer la localía, que es lo que estamos tratando de conseguir el torneo pasado hacernos fuertes de local. América vendrá con algunos cambios, y hay que tratar de aprovecharlo porque nosotros vendremos con un buen envión anímico.

- ¿Qué se puede esperar del Atlas en el torneo?

Lo que más queremos es olvidar esos momentos de estar peleando el descenso, se está consiguiendo, y dejar al Atlas lo más arriba posible, entrar entre los primeros 4 sería un gran premio para todo lo que se está haciendo, el poder llegar a Semifinal o a la Final creo que es lo que queremos, sumar objetivos, pero primero entrar a Liguilla entre los 4 primeros.