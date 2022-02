"No los maten": así defienden a hipopótamos de Pablo Escobar

Álvaro Molina tiene frente a su casa en la ribera del río vecinos con los que ha aprendido a convivir con los años: una manada de hipopótamos, todos descendientes de las cuatro crías que el narcotraficante Pablo Escobar llevó a Colombia en la década de 1980 para su zoológico privado.

Un día cuando salió a pescar sintió un movimiento tan fuerte debajo de su canoa que lo tumbó. "Una vez me atacó la hembra, (era) la primera pareja que llegó porque estaba recién parida", contó a The Associated Press.