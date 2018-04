No les importa con quién llegue Strowman

Esta noche, Te Bar, Sheamus y Cesaro, expondrán el título de parejas de RAW ante Braun Strowman y un luchador sorpresa, pero los campeones están más que relajados pese a enfrentar al Monstruo.

"Los Hardys, The Shield, los Usos, nadie puede con nosotros, somos los mejores, lo hemos demostrado y está claro que en Wrestlemania 34, con todo el público en el Superdomo como testigos nos llevaremos la victoria", comentó un relajado Sheamus a CANCHA.



"Estoy molesto porque no nos dicen contra quién vamos a pelear, pero no importa porque al final de cuentas siempre ganamos, porque somos los mejores", afirmó Cesaro.



Strowman ha derrotado a todo rival que le han puesto enfrente, y ha comentado que él solo puede convertirse en campeón de parejas, aunque por requisito necesita un compañero.



Te Bar ya probó el poder de Strowman, pero están confiados en mantenerse como monarcas de parejas de RAW.



"Respetamos a Strowman, es un gran tipo, muy grande, pero nosotros hemos cimentado bien nuestro campeonato, hemos enfrentado a los mejores duetos, estamos bien preparados, él es un tipo poderoso, pero nosotros somos dos grandes estrellas que siempre terminamos con la mano en alto", afirmó Cesaro.