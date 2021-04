"¿No les gustaría saber dónde vive Lorenzo Córdova?" Lo vamos a ir a ver: Macedonio

Durante un mitin realizado en el plantón que mantienen fuera del INE, al sur de esta ciudad, el aspirante a la gubernatura de Guerrero que exige que le regresen la candidatura dijo textualmente:

Noticia Relacionada El INE no se amedrentará por amagos de Morena: Lorenzo Córdova

"Y que no le rasquen los huevos al toro, porque nos van a encontrar, tenemos el respaldo del pueblo, ¿es correcto?", arengó el senador.

Muy seguramente Félix Salgado vive en una casa de interés social sin ningún lujo, que cinismo. pic.twitter.com/fQPXFLwjXi — Alejandro Salazar (@AlexSaalazar) April 12, 2021

"Si no se reivindican, miren se los decimos de una vez. Los vamos a hallar a los siete consejeros. Los vamos a buscar y vamos a ir a ver a Córdova. ¿No le gustaría al pueblo de México saber dónde vive Lorenzo Córdova? ¿Sí les gustaría saber cómo está su casita, de lámina negra que cuando llueve se gotea y moja su cuerpo, sí? Cabroncito, eh", arengó Salgado Macedonio:

"No sabe por qué estamos luchando en Guerrero. Hay mucha gente pobre, niños sin esperanza, niños que no van a ir la escuela porque se roban el presupuesto", afirmó el morenista que ayer dijo que si no le regresan la candidatura a gobernador, no habrá elecciones en Guerrero.

Ayer por la tarde, una caravana de simpatizantes de Morena encabezados por Félix Salgado arribaron desde Guerrero a la Ciudad de México y se instalaron en plantón en la sede del INE, ubicada al sur de esta ciudad, para exigir que las autoridades electorales le regresen la candidatura al polémico político conocido como El Toro sin cerca.

Ello, después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dictaminó que el INE debe hacer una nueva "valoración" sobre la cancelación de Salgado Macedonio como candidato de Morena a gobernador de Guerrero.