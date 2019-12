¿No le satisface el regalo?, regréselo

Harlingen, Tx.- Suele ocurrir que el regalo que recibimos no nos gustó o no nos quedó y no queda más remedio que devolverlos pero es implica tener conocimiento de las políticas de cada tienda y aquí le explicamos algunas de esas políticas de grandes almacenes.

Las tiendas solían darnos meses, incluso un año para devolver los regalos navideños pero eso cambió radicalmente.

WALMART

Según su sitio web, los regalos comprados entre el 24 de octubre y el 25 de diciembre de 2019 tendrán un plazo de devolución extendido que permitirá más tiempo para devolver artículos no deseados. Si un artículo tiene un periodo de devolución de 14 ó 30 días, Walmart ha extendido ese tiempo.

Las devoluciones comenzaron el 26 de diciembre de 2019. Los artículos de dvevolución de 90 días no tendrán cambios. Esto excluye los artículos del mercado.

El minorista tiene una política de devolución de 90 días. Según su sitio web, Target tiene un reembolso completo para los artículos sin abrir. A los artículos que están abiertos o dañados o que no tienen un recibo se les puede negar un reembolso o cambio.

Algunos artículos vendidos por Target tienen una política de devolución modificada anotada en el recibo.

AMAZON.COM

No hay nada como comprar en línea. Amazon es popular con las opciones de entrega de última milla y la entrega el mismo día. Amazon anunció que los artículos enviados entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre de este año pueden devolverse hasta el 31 de enero del año siguiente para obtener un reembolso completo.

Según su sitio web, puede tomar hasta 25 días para que un artículo llegue a la compañía una vez devuelto.

MACY´S

Según su sitio web, los grandes almacenes aceptan la mayoría de las devoluciones por correo y en tiendas dentro de los 90 días posteriores a la compra de forma gratuita. Joyas, relojes, pequeños electrodomésticos, vestidos sociales y productos Backstage comprados entre el 1 de noviembre de 2019.

El 31 de diciembre de 2019 puede devolverse hasta el 31 de enero de 2020. Los accesorios tecnológicos y los productos de Apple comprados entre el 1 de diciembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2019 pueden devolverse hasta el 8 de enero de 2020. La política de devolución para la mercancía de Last Act no será extendido.

HOME DEPOT

La mayoría de las mercancías nuevas y sin abrir vendidas por The Home Depot se pueden devolver dentro de los 90 días posteriores a la compra, a menos que se indique en las "excepciones de política de devolución" de la tienda de mejoras para el hogar si se realizó una compra con el Crédito al Consumidor de The Home Depot

Los clientes de la tarjeta, el cargo rotativo comercial de The Home Depot o la cuenta comercial de The Home Depot tienen 365 días a partir de la fecha de compra para recibir un reembolso completo, según el sitio web. Si falta su recibo, la tienda puede ser capaz de ubicarlo en el sistema. Los recibos por compras realizadas con tarjeta de crédito o débito o con cheque pueden ubicarse dentro de los 90 días posteriores a la compra.

Los gastos de envío originales serán reembolsados en su totalidad en caso de que la devolución sea el resultado de un error de The Home Depot. Se pueden aplicar excepciones (incluida la entrega urgente y el electrodoméstico principal).

Los artículos deben devolverse con todos los componentes para obtener un reembolso completo. Home Depot requiere una licencia de conducir válida o una identificación con foto emitida por el gobierno para devoluciones no recibidas y devoluciones generadas por compras realizadas con créditos de la tienda.

KOHLS

La política de devolución de Kohl´s permite que los artículos comprados se devuelvan dentro de los 180 días de la compra y se extiende a toda la mercancía de Kohl´s, a excepción de los productos electrónicos de primera calidad, que deben devolverse dentro de los 30 días a partir de la fecha de compra con embalaje original y un recibo válido o consulta de cuenta electrónica premium comprada del 1 de noviembre a diciembre.