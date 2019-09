¡NO LE ASUSTA RETO AZUL!

Ciudad de México

Robert Dante Siboldi tratará de despertar a Cruz Azul a la mitad del Apertura 2019 pero su récord como técnico en Primera División es negativo.

Pese a ser campeón con Santos en el Clausura 2018, el uruguayo tiene 20 derrotas, por 16 triunfos y 14 empates en el máximo circuito, en donde se estrenó hace poco más de 10 años, cuando fue interino de La Máquina en el Clausura 2009.

Siboldi se encargó del conjunto cementero en la última jornada de aquel torneo, tras la salida de Benjamín Galindo. En ese entonces, el charrúa era timonel del Cruz Azul Hidalgo de la división de ascenso.

Tras ese cotejo, el ex guardameta volvió al banquillo en Primera hasta el Apertura 2015, cuando recibe la oportunidad en Santos, pues estuvo 3 torneos más con el equipo celeste de la Segunda; además de haber dirigido a Dorados, en el Clausura 2012, también en la categoría de plata.

Si bien sus números en Santos no fueron negativos, la piedra que derrumbó su marca en Primera fue precisamente el rival que tendrá mañana, el Veracruz.

Ahí, durante el Clausura 2019, Siboldi nunca pudo ganar, con 10 derrotas y apenas 4 empates, uno de ellos curiosamente ante Cruz Azul.

Pero ni así el uruguayo se asusta con el reto en La Máquina y tiene claro que el objetivo es el título de Liga, que no consigue el club desde el Invierno 1997.

"No, no hace falta que me lo pidan, hace 22 años que Cruz Azul no puede conseguir un título de Liga, entonces no hace falta, es tácito, pero sí me pidieron estar entre los primeros cuatro lugares, sí me pidieron que tuviera muy bien al equipo con mucha comunicación e integración", apuntó ayer en conferencia.