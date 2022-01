No hay que hacer dramas: Caixinha

A Caixinha no le dolió que le empataran en tiempo de compensación.

El que se empate de esa forma "es parte del futbol, no hay que dramatizar el tema. Hay que valorar que el juego salió casi a la perfección de como lo planeamos. Quizá deberíamos aprovechar más los espacios del rival, si hay algo que puedo criticar es que no nos soltamos, no disfrutamos el juego".

Alabó el inicio del segundo tiempo, "fue nuestro mejor momento del juego. Después de hacer el gol lo manejamos muy bien. Pero al final perdimos las bandas, los centros comenzaron a llegar. Un pequeño lapso de mal posicionamiento y sale el gol en contra. Pero el juego me deja orgulloso".

Se está en el camino: "No hay falta de adaptación al nuevo sistema de juego. Reitero, nos faltó soltarnos, disfrutar más el juego. Quería seguir mucho las directrices.

El proceso va bien, mantenemos lo bueno de lo anterior, pero queremos de tener otro tipo de organización en ataque y eso creo que lo estamos haciendo bien. Es apenas el primer juego".