No hay prisa para reabrir los puentes

Queremos flujos libres entre México y Estados Unidos, sí, que haya un intercambio social, económico, pero tampoco tenemos prisa porque se restablezcan los viajes no esenciales.¨ Julio Almanza, Fecanaco Tamaulipas

Julio César Almanza Armas recordó que desde marzo del 2020 cuando se definieron los motivos no esenciales, entre ellos las compras, visitas familiares y el turismo, los negocios locales han obtenido ganancias.

Al retener al consumidor para adquirir productos, bienes, alimentos o servicios. "Queremos flujos libres entre México y Estados Unidos, sí, que haya un intercambio social, económico, pero tampoco tenemos prisa porque se restablezcan los viajes no esenciales, a nuestros afiliados les ha traído ganancias la frontera cerrada, están consumiendo aquí, así que no tenemos problema con que se sigan extendiendo los cierres".

La retención al consumidor local se ha visto reflejado en reactivación y ganancias en esta pandemia por Covid-19, principalmente en temporadas altas como navidad, año nuevo, día de las madres, del niño y otras fiestas.

Por lo pronto la decisión de frenar los viajes "no esenciales" desde Mexico a Estados Unidos continúa vigente hasta el 21 de septiembre. "Mientras los niveles de vacunación en la frontera no se asemejen a los de Estados Unidos, por eso el cruce va a seguir parado, aquí hay muchas personas que no tienen ni la primera ni la segunda dosis, y allá, ya están pensando en una tercera, entonces no hay condiciones, ni comparativo", insistió Almanza.

Recordó que la FECANACO ha detectado que entre las fronteras de Tijuana a Matamoros, al menos un millón 300 mil personas cuentan con visa.