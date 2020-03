No hay miedo en la Isla del Padre; siguen los eventos

Isla del Padre, Tx.- Este miércoles se canceló el Rodeo de Houston, uniéndose a otros eventos como Coachella y Stagecoach que se posponen debido a preocupaciones de coronavirus y los mismos temores forzaron la cancelación de South by Southwest en Austin.

Sin embargo, hasta ahora, no hay cambios en cómo están comenzando las vacaciones de primavera en South Padre Island ni hay cambios en la celebración del Río Grande Valley Livestock Show que comienza el fin de semana en Mercedes y que atrae a multitudes.

En un comunicado los funcionarios de la ciudad dicen que las vacaciones de primavera no son como South by Southwest y otros eventos, señalando que las vacaciones de primavera atraen a estudiantes de otros estados, pero generalmente no de otros países.

La ciudad también dice que muchos de estos eventos no son administrados por la ciudad, aunque emiten permisos y ayudan con la planificación y la seguridad.

Aún no se conocen casos de coronavirus en el Valle del Río Grande pero las autoridades siguen de cerca las recomendaciones del Departamento de Salud acerca de evitar las concentraciones de gente, lo que ocurre fácilmente en la celebración del Spring Breake.