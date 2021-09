No hay fecha para reabrir los puentes internacionales

San Antonio, Tx.- No hay una fecha establecida para la reapertura de la frontera entre los Estados Unidos y México, dijo el embajador norteamericano en el país ´azteca´, Ken Salazar, en entrevista con la cadena de televisión hispana Univision.

El ex senador demócrata de Colorado, y recién nombrado embajador de los Estados Unidos en México, sostuvo que la decisión de permitir el cruce de viajeros y turistas "no esenciales" –básicamente mexicanos– no se tomará en fecha cercana, ya que dicha decisión se hará con apego "a la ciencia".