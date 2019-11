No hay casos de Sarampión

Matamoros, Tam.- La Secretaría de Salud de Tamaulipas, es la única dependencia autorizada para notificar si existe alguna enfermedad o epidemia que ponga en riesgo a la comunidad, afirmó Gloria Molina Gamboa, refiriéndose a declaraciones que hizo el Secretario del Ayuntamiento Federico Fernández Morales sobre la detección de dos casos de sarampión entre la comunidad migrante que se encuentra varada en esta ciudad fronteriza.

La Secretaria de Salud en el estado, señaló que se desconoce bajo que argumentos el Secretario del Ayuntamiento haya emitido estas declaraciones en esta ciudad fronteriza.

"No sé cuál sería la base del funcionario municipal, pero por reglamento la Secretaría de Salud como cabeza de sector es la única que esta autorizada para notificación de un tema como este que representa un verdadero peligro para la población, incluso siendo un tema de seguridad nacional, pero no existe reporte alguno de epidemias, mucho menos presencia de sarampión", dijo.

Destacó que no existe ningún solo caso de sarampión en Tamaulipas obviamente mucho menos en Matamoros, ni autóctonos en el país. "En México tenemos 19 casos en diferentes estados de la república, pero todos importados, en donde la clasificación que se da son de mexicanos que han salido a otros países y han regresado enfermos, siendo controlados, poniéndolos en cuarentena y no se ha salido de control, por lo que confirmamos que en Matamoros y en Tamaulipas no existe esta enfermedad", agregó.