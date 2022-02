"No fue la peor actuación de la historia", afirma Javier Aguirre

Cuando se preguntó sobre lo que había sido el torneo, dijo de forma seca: "No sé si las expectativas de los cuatro mundiales anteriores eran las mismas, no lo sé... Pero hemos hecho lo mismo que hicieron en el pasado, no fue la peor actuación de la historia ".

Aguirre, resaltó que el equipo llegó a Abu Dhabi, "llegó aquí por derecho propio, fuimos campeones (en Concacaf), no le damos más vueltas y vamos a intentar volver a ganar para meternos en un torneo de este tipo". Durante el partido, la afición regia cantaron pidiendo su salida, y ante esto mencionó: "Respeto a la gente, libre de decir lo que sea".

Si se pensaba que por este torneo, Javier Aguirre cambiaría su forma de jugar, no, dijo que Monterrey vive un buen momento: "Nosotros llevábamos nueve juegos sin perder, desde el 24 de octubre no perdíamos. Estábamos en buena línea, el otro día (ante el Al-Ahly) la diferencia era el gol. Es la tercera vez que se queda en el quinto lugar en el Mundial... Bueno, no falla el que no tira el penalti. No pagamos por venir, no nos invitaron, ganamos una Copa para venir".

Finalmente dijo que el torneo le deja, "que hay que hacer una buena liga, si es que quieres venir al Mundial de Clubes. Vamos a intentar meternos arriba en la Liga MX".