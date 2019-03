No están solos: Gobernador. Acude a Miguel Alemán e incluye Los Guerra

El municipio y este gobierno no están solos, aquí va a estar el gobernador del estado para restablecer el orden, la paz y el Estado de Derecho . Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas

Miguel Alemán, Tam.- En su visita realizada a esta ciudad, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca refrendó su compromiso de brindar una mayor seguridad a la población miguelalemanense y a los residentes de la frontera chica, asegurando que no están solos.

El mandatario estatal anunció que su administración no dará un paso atrás en el restablecimiento del orden y el Estado de Derecho en esta región.

El mandatario refrendó su política de trabajar de la mano con el Gobierno municipal, sectores productivos y sociedad en general para atender las principales necesidades de las familias.

En el Poblado Los Guerra, García Cabeza de Vaca supervisó los trabajos que realizan las cuadrillas del plan "Unidos por Tamaulipas" que se aplicará en 35 colonias de esta frontera.

"El municipio y este Gobierno no están solos, aquí va a estar el gobernador del estado para restablecer el orden, la paz y el Estado de Derecho", reiteró el mandatario.

Se puso en marcha el programa de bacheo y recarpeteo, que atenderá 13 calles en las siguientes semanas.

García Cabeza de Vaca supervisó y se sumó a los trabajos de las cuadrillas del plan "Unidos por Tamaulipas" que ha sido iniciado en Miguel Alemán mediante la limpieza de áreas públicas, avenidas, parques, pintura de viviendas y otros más.

"Soy gobernador de todos los tamaulipecos y voy a apoyar y respaldar al gobierno municipal, con quienes vamos a trabajar en equipo", refirió previo al corte del listón inaugural del programa de Bacheo y Recarpeteo.

Durante su mensaje, el gobernador dijo: "Si no me ven, me van a sentir", al expresar que el gobierno estatal no está ajeno a la problemática que en materia de inseguridad existe.

"Tamaulipas es el estado de mayor impulso comercial a los Estados Unidos, por donde se cruza el 50 por ciento de las mercancías, por eso también es muy codiciado por aquellos que quieren utilizarlo para hacer el mal", dijo.

"El Municipio no está solo, aquí está el gobernador para restablecer juntos el orden, la paz y el estado de derecho", destacó el mandatario.

Luego se trasladó a la colonia Infonavit Industrial del poblado Los Guerra, donde ya lo esperaban decenas de familias para poder poner en marcha el programa "Unidos por Tamaulipas", con el que se busca frenar la incidencia delictiva en 13 municipios de la entidad, destacando que el municipio de Miguel Alemán no se podía quedar fuera.

En dicho sector del municipio, también se construye el edificio del Centro de Bienestar y Paz, donde se invierten 30 millones de pesos.

Acompañaron al mandatario el Jefe de la Oficina del Gobernador, Víctor Manuel Sáenz Martínez; el alcalde de ese municipio, Servando López Moreno; el diputado federal Salvador Rosas Quintanilla; el secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Gilberto Estrella Hernández; el subsecretario de Obras Públicas, Eduardo Gómez y el encargado de despacho de la Secretaría de Bienestar Social, Rómulo Garza Martínez.





PARTICIPA. El mandatario colaboró con los trabajos de "Unidos por Tamaulipas".