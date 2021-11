"No es falso, pero no es verdadero", dice Ana Elizabeth García Vilchis por índice global de corrupción

"El colmo de las fake news, no es falso, pero no es verdadero", expresó la encargada de la sección "Quién es quién en las mentiras de la semana", Ana Elizabeth García Vilchis, en referencia al informe de la organización no gubernamental World Justice Project (Proyecto Justicia para el Mundo), que coloca a México entre los países donde persisten altos niveles de corrupción.



"Mediante una compleja red de colaboraciones con diferentes personajes de la vida pública, el World Justice Project ha logrado abrir espacios para encabezar foros, conversatorios y mesas de análisis para difundir la idea de que México es un Estado fallido", aseguró.