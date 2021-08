No era ´Robachicos´

En ese lugar detuvieron a una mujer que había agredido a su pareja y fue llevada presa.

Los vecinos aseguraban que era la mujer que había robado a la bebé hace unos días, por lo que la Policía Investigadora acudió a verificar los hechos.

Al indagar con la mujer se percataron que no era la que andaban buscando, pues la presunta responsable que robó al bebé traía tatuajes y esta no, ademas no se parecía a la "robachicos".

Hasta el momento no han dado con el paradero de la niña de días de nacida que le fue arrebatada a su madre de los brazos.

La madre de la niña, quien recibió una cuchillada en el cuello por parte de aquella mujer, aun se encuentra hospitalizada.

Las autoridades ministeriales ya emitieron la Alerta Amber, en la que describen los rasgos físicos de la pequeña recién nacida y el resumen de los hechos.

Las autoridades ya emitieron la Alerta Amber para localizar a la bebé.

Policías estatales detuvieron a una mujer que había peleado con el marido y la confundieron con la "robachicos".