No entregará AMLO la ´Belisario Domínguez´

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que no asistirá este jueves al Senado a la ceremonia de condecoración de la "Medalla Belisario Domínguez" a Ifigenia Martínez, pues aseguró que la senadora del PAN, Lilly Téllez convocó a que le falten al respeto.

Al encabezar su conferencia de prensa matutina en el Auditorio de la Escuela Militar de Sargentos, el Mandatario federal difundió una carta que envió a la senadora Ifigenia Martínez y donde informa de su decisión de no asistir a la ceremonia, por lo que será Adán Augusto López Hernández, titular de Gobernación (Segob), quien asistirá en su representación.

"Me dio mucho, mucho gusto el que le hayan dado la medalla Belisario Domínguez a la maestra Ifigenia Martínez, la mando a felicitar porque le van a entregar su medalla el jueves y le mandé una carta porque no voy a asistir, porque una legisladora convocó a que me falten al respeto ahí en el Senado.