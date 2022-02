No engañen sobre monto de subsidios, pide CCE a CFE

También pidió a los legisladores que no se dejen engañar con las cifras que presenta la CFE sobre el monto de subsidios a los privados, por 490 mil millones de pesos. "Diputados, no se dejen engañar, no permitan que con cifras de esta naturaleza podamos nosotros creer que hay despojos.

Vamos a plantearlo de manera seria", pidió Salazar, en respuesta a las cifras presentadas por Miguel Reyes, director de CFE Energía. Durante el foro de parlamento abierto sobre la reforma eléctrica, el representante del sector empresarial consideró que, ante la insistencia de la CFE de que hay un abuso en los contratos, se puede llegar a una solución contractual, como se hizo cuando se renegociaron los contratos de gasoductos.