No descarta reencontrarse con RBD

Ciudad de México.- Si OV7 superó problemas y regresa con gira y otros proyectos en los que están todos sus integrantes juntos, RBD podría también hacerlo.

Dulce María no descartó la idea de cantar con sus ex compañeros de la telenovela Rebelde en un reencuentro, dado que no pudo estar en el tributo que hizo a la banda Anahí, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez.