No debió AMLO pedir a EU quitar bloqueo a Cuba: Acción Nacional

El legislador hizo notar que López Obrador permanentemente alega que México no debe entrometerse en asuntos que solamente competen a otros países. "En este asunto de no intervenir en las decisiones de otros países, él mismo lo ha dicho, por ejemplo, en la crisis de Bolivia , él mismo ha dicho que se debía de respetar la soberanía de los otros. En otros lados sí lo llama a hacerlo y en este caso no.

La bancada del PAN en el Senado de la República cuestionó al Presidente Andrés Manuel López Obrador por haber exigido a Estados Unidos , en su discurso del desfile militar en conmemoración de la Independencia , que levantara el bloqueo económico a Cuba . "Creo que no lo debía de haber hecho, me parece que no lo tuvieron que haber hecho. Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, para qué te metes esa bronca. No le veo ningún beneficio por ningún lado", argumentó el coordinador de los senadores panistas , Julen Rementería del Puerto .

La postura de México es de no intervención, y entonces, de repente, sí interviene y es una incongruencia total", repuso. "Ojalá y no se lastime la relación con los Estados Unidos, pero sin duda ese trato diferenciado fue más que evidente. Fue un acto de mucho simbolismo que, en mi particular punto de vista, no ayudan para nada a México. No necesitábamos llevar a cabo ese simbolismo, no hace falta, no lo necesita el país, no le hace bien al país. Como para qué las haces, a quién beneficia? A México no, entonces, qué mensajes quieres mandar".

El parlamentario reprobó, además, el hecho de que López Obrador le hubiera dado la palabra al Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. "Es un evento inusual, inédito, pero me parece inadecuado que un personaje que además ha tenido, como Presidente de su país, señalamientos de maltrato, de falta a los derechos humanos, y de repente traerlo aquí y hacerlo en un acto protocolario y darle la importancia que se le dio, es algo inapropiado, un despropósito", planteó. "Francamente yo no veo cómo se podría justificar la presencia de él aquí, no quiero decir la de nadie más: la solemnidad de un evento como el que es, sin necesidad de tener que traer a nadie de fuera y respetar lo que significa, un aniversario de la Independencia."

En opinión de Rementería del Puerto, el Gobierno mexicano pudo haber invitado a la celebración a otros Jefes de Estado sin haberle dado la palabra a unos o a otros.